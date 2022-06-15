Erzincan Fen Lisesi Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

Bilim Fuarı açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürleri Abdulvahap Terece, Hasan Güneş, Hüseyin Erol, Turgut Çakmak ve Yücel Kaplanoğlu'nun katılımları ile gerçekleştirildi. İlginin yoğun olduğu fuara, İl Koordinatörü Adnan Erhayat Fırat, okul müdürleri, öğretmenler, veliler, okul öğrencileri ve davetliler katıldı.

Fuarda sergilenen projelerin sunumu; Okul Müdürü Şahin Çubuk'un rehberliğinde proje yürütücüsü Sadi Aksu, 86 öğrenci ve 14 danışman öğretmenin iş birliği ile gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve beraberindekiler, Erzincan Fen Lisesince gerçekleştirilen Bilim Fuarında tüm atölyeleri tek tek gezerek projelerin içeriği noktasında öğrenciler ile istişare ettiler. Aziz Gün, "Bilim Fuarı amacının, öğrencileri araştırmaya, düşünmeye yöneltmek; bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile sosyal problemlere ilgi duyanların çalışacakları ortam ve koşulları hazırlamak, böylelikle yeni bilgiler üretebilen, projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek olduğu düşüncesiyle alanda sergilenen ve büyük emek neticesinde bir araya getirilen projelerimizi inceledik. Özellikle projelerin sergilenmesi esnasında öğrencilerimizde gördüğümüz bilimsel süreç becerilerinin kazandırılma durumu bizleri çok mutlu etti. Özgüven içerisinde yapılan projelerin savunulması elbette ki öğrencilerimizin bilime karşı ilgilerinin arttığının bir göstergesi olmuştur. Emeği geçen başta öğrencilerimize, danışman öğretmenlerimize ve okul idareci ekibine, katılım sağlayıp alana iştirak eden tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Fuarda 23 alt proje yer aldı. Yürütücülüğünü Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sadi Aksu'nun yaptığı Bilim Fuarında araştırma türünden 13, inceleme türünden 5 ve tasarım türünden ise 7 proje çeşidi olmak üzere toplamda 25 proje sergilendi.