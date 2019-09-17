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Erzincan Gençlik Spordan Fenerbahçe'ye transfer

Erzincan Gençlik Spor Kulübünde basketbola başlayan Berke Topçu, gösterdiği yüksek performans ile Fenerbahçe Kulübü Basketbol takımına transfer oldu.

2003 doğumlu sporcu Erzincan'ı en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağını söyledi.


Sporcunun antrenörü Ali Şirin, sistematik ve planlı çalışma ile Erzincan gibi küçük şehirlerden üst seviye sporcular yetiştirilebileceğini söyledi.


Berke Topçu'ya bundan sonraki spor hayatında başarılar dileyen Antrenörü Ali Şirin, sporcunun yetişmesinde emeği olan, imkan sağlayan herkese teşekkür etti.


Erzincan Gençlik ve Spor Kulübünün sporcu yetiştirmeye devam edeceği vurgusu yapan Ali Şirin, tüm basketbol severleri basketbol oynamaya davet etti.

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