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Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Polis Haftasını kutladı

Erzincan’da gençler ve milli sporcular Türk Polis Teşkilatının 174.

Erzincan'da gençler ve milli sporcular Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıl dönümü, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy'u makamında ziyaret ederek Polis Haftasını kutladılar.


Türk Polis Teşkilatının 174. yılını kutlama ziyaretine, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu,sporcular ve gönüllü gençler katıldı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, gençlerle yakından ilgilenerek, Polis haftasında yapılan etkinlikleri anlattı. Gençlerin ziyaretlerine ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Bülent Şensoy, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, sporcular ve gönüllü gençlere teşekkür etti.


Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ise ziyaret dolayısıyla yaptığı açıklamada "Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıl dönümü, 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle böyle bir ziyaretle polislerimize ve güvenlik güçlerimize destek olmaya çalıştık.Sayın müdürümüz ve polislerimizin polis haftalarını kutlamış olduk. Hoş sohbetleri için Müdürümüz Sayın Bülent Şensoy Beye ve ziyarette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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