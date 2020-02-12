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Erzincan genelinde kar tatili

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 Şubat 2020 Çarşamba günü öğleden sonra ve 13 Şubat 2020 Perşembe günü okulların tatil edildiğini belirtti.


Vali Arslantaş, attığı tweette, “Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 12 Şubat 2020 Çarşamba öğleden sonra ve 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitime ara verilmiştir” dedi.

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