Erzincan güne karla uyandı

Erzincanlılar güne beyaz örtüyle uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili oldu. Doğu Anadolu Bölgesinde karla mücadele ekiplerinin yoğun mesaisi başladı.

Güne karla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi. Uzun zamandır kar yağmaması kuraklık endişesiyle birlikte şehirde grip hastalığında artış yaşanmasına neden oldu. 2023 yılının ilk karı vatandaşları bu yüzden de sevindirdi.

Yağan karla birlikte beyaz örtüye bürünen Erzincanın Kemah ilçesi, Çağlayan Beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi ve Ekşisu Mesire alanı güzel görsel oluşturdu.

Öte yandan, kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımı etkiledi. Erzincan - Gümüşhane kara yolu üzerindeki Ahmediye Geçidi ile Erzincan Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde kar ve tipiden dolayı yolun ulaşıma kapanmaması için Karayolları ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yolda sürekli karla mücadele çalışmasını aralıksız devam ettiren ekipler buzlanmaya karşıda yola tuz serpti. Doğu Anadolu Bölgesinde gece etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte bazı köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.