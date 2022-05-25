Erzincan Güzel Sanatlar Lisesinde Bilim Fuarı

Destekleme Programı 4006 Bilim Fuarı açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün katılımları ile gerçekleştirildi.

Fuarı açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Gün, Şube Müdürlerinden Abdulvahap Terece, Murat Karakurt, okul müdürleri, öğretmenler, veliler, okul öğrencileri ve davetliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Erzincan Güzel Sanatlar Lisesinde açılan bilim fuarını çok önemli buluyorum. Bugün de öğrencilerimizin proje hazırlama alışkanlıklarını geliştirmek, düşüncelerini somut olarak projelere yansıtmak maksadıyla düzenlenen fuarı gezerek projelerle ilgili bilgi aldık. Birbirinden güzel projeler geliştiren öğrencilerimizi ve onları yönlendiren öğretmenlerimizi kutluyorum. Öğrencilerimizin projelerinin gelişerek bilim ve teknolojiye katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu güzel çalışmalarından dolayı başta öğrencilerimize, danışman öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi 4006 Bilim Fuarında, 18 alt proje yer aldı. Bilim Fuarında araştırma türünden 9, incelemeden 4 ve tasarım türünden 5 proje çeşidi olmak üzere toplamda 18 proje sergilendi.