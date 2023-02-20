Erzincan Halk Eğitim Merkezi depremzedeler için uyku tulumu dikiyor

Deprem bölgesindeki soğuk havanın hayatı olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle çadır kentlerde ve diğer yerleşim yerlerinde konaklayan depremzedeler için ilimiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Kız Meslek Lisesi atölyelerinde gönüllü öğretmenler, öğrenciler ve kursiyerler tarafından uyku tulumu dikimi yapılıyor.

Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı ve beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, halk eğitim merkezinde uyku tulumu diken kursiyerleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediler. Hafta sonuna kadar dikilecek olan 1030 adet uyku tulumu valilik koordinesinde Hatay'daki afetzedelere gönderilecek.

Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, emeği geçen herkese teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.