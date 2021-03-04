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Erzincan Haymeana Anaokulu'nda eTwinning projesinin tanıtımı yapıldı

Haymeana Anaokulu’nda; eTwinning Kitapların Dünyasına Yolculuk projesinin tanıtımı yapıldı.

Haymeana Anaokulu'nda; eTwinning Kitapların Dünyasına Yolculuk projesinin tanıtımı yapıldı. Öğrencilerin kitaplara karşı ilgilerinin artırılması ve çocuklar vasıtasıyla velilere de okuma alışkanlığı kazandırılmasının amaçlandığı projenin Romanya, İtalya, Portekiz, Bosna-Hersek ülkelerinden ortakları bulunuyor. Ayrıca Anaokulu Öğretmeni Mine Uluçay tarafından “Doğa İçin Dönüştürüyorum” projesi kapsamında minik öğrencilere atık malzemeleri dönüştürerek yaşadıkları yerin özelliklerini temsil eden ürünler hazırlatıldı. Hazırlanan ürünler fotoğraflanarak e-kitap haline getirildi.


Düzenlenen programa katılan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, Erzincan Valiliği tarafından temin edilen kitapları öğrencilere hediye etti.

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