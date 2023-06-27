Erzincan Huzur 24 uygulaması gerçekleştirildi

Erzincan’da bayram öncesi genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il merkezi ve 8 ilçede 70 ekip ve 350 personelin katılımı ile umuma açık eğlence ve iş yerlerinde kıraathanelerde, kafelerde, parklarda, yol uygulaması noktalarında uygulama gerçekleştirildi.
Erzincan'da bayram öncesi genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il merkezi ve 8 ilçede 70 ekip ve 350 personelin katılımı ile umuma açık eğlence ve iş yerlerinde kıraathanelerde, kafelerde, parklarda, yol uygulaması noktalarında uygulama gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen uygulamada; 4530 şahıs, 350 araç, 260 umuma açık iş yeri, 22 park ve 8 ayrı noktada yol uygulaması şeklinde kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı. 28 şahsa kapalı alanda sigara tüketmekten, 2 işyerine canlı müzik için gerekli belgelerin olmaması ve kapalı alanda sigara içilmesine izin verilmesi, 3 iş yerine ruhsatı olmaması, 10 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesine izin verilmesi olmak üzere toplam 15 işyeri hakkında belirtilen konularda gerekli işlemler yapıldı.