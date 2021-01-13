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Erzincan için kar ve fırtına uyarısı

Erzincan için kar ve fırtına uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda; “13.01.2021 tarihi saat 20.:00'dan başlayarak, 14.01.2021 saat 23:59'a kadar Erzincan genelinde karla karışık yağmur ve zamanla kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı beklenmektedir. Beklenen kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma, don vb. oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


14.01.2021 tarihi saat 00.00'dan başlayarak, 14.01.2021 saat 23:59'a kadar Erzincan genelinde güney yönlerden esecek olan orta kuvvetli rüzgarın aralıklı olarak kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.


Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri vb. oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

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