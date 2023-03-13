Erzincan için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği; yağışların yağmur ve sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında zaman zaman kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağış şeklinde görüleceği, Erzincan çevrelerinde ise yer yer kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çığ uyarısı: Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı: Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.