Erzincan için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Doğu Anadolu'da beklenen kuvvetli yağışların Erzincan ve çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmekte. Yağışların Erzincan'ın yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmekte.

Beklenen kuvvetli yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, çatı uçması, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.