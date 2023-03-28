Erzincan için zirai don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte 29.03.2023 Çarşamba gününden itibaren bölge genelinde kuvvetli zirai don beklenmekte. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmeli. Geçerlilik periyodu: 29 Mart 2023 - 31 Mart 2023

“Ülkemiz soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek”

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdumuz salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ülkemizin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor. Rüzgarın, Salı günü kuzey, iç ve batı kesimlerde, Çarşamba günü doğu bölgelerde kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Soğuk hava, yer yer etkili kar yağışları ile kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı, meteorolojik rapor ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir.