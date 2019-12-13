Erzincan İl Genel Meclisi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

Köylerde yapımı devam eden yatırımların yanı sıra, içme suyu, kanalizasyon, yol ve düzenleme çalışmalarının görüşüldüğü toplantılar 5 gün sürdü.

Toplantıda alınan kararlar ise şöyle; İl Özel İdaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanlarının yatırım- proje uygulamalarından arta kalan boş zamanlarında kamu kurum ve kuruluşları ile köy muhtarlıkların, mahalli birliklere ve çiftçilere ait işlerde yakıt karşılığı çalıştırılmasını, ekli listede belirtilen tabloda gösterilen saat/km yakıt miktarlar ile protokol esaslarının uygulanmasına.

İl Özel İdaresi envanterine kayıtlı iken 3 yıl süre ile Erzincan Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosuna görevlendirilen ve kullanım süresi bittiğinde iadesi istenilen 24 DF 322 plaka numaralı Hyundai Accent Era 1.4 marka aracın kullanım süresinin 3 yıl daha uzatılmasına.

Erzincan ilinde yüzde 50 hibeli örtü altı sebze yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması isimli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait projenin revize edilerek hibe oranının yüzde 75'e çıkarılması ile ilgili konunun 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun'unun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine.

Üzümlü ilçesindeki tarımı desteklemek amacıyla (%50) köy katkılı olarak yarı bodur kiraz fidanı alımı işi için Üzümlü Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına 100.000,00 TL. ödenek aktarılmış olup, söz konusu ödeneğin kiraz fidanı alımı işinde kullanılmasına.

İl Özel İdaresi 2019 yılı yatırım programında 20.000,00 TL. ödenekle yer alan, İlimiz Tercan İlçesi Bulmuş Köyü Cemevi İnşaatı yapımı işinden kalan 10.000,00 TL'in tahsis değişikliği yapılarak aynı köyün sağlık ocağı onarım işinde kullanılmasına.

Merkez ve İlçe Köylerdeki İl Özel İdaresi 2019 yılı yatırım programı kapsamında yapılan işlerin gerçekleştirme oranlarının çıkarılması ile ilgili konunun 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun'unun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine.

Otlukbeli İlçesi Köyleri arazi ve yayla yollarının bakım, onarım ve stabilize işlerinin İl Özel İdaresine ait araçlarla yapılması ile ilgili konunun 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun'unun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine.

Çayırlı İlçesi Köyleri arazi ve yayla yollarının bakım, onarım ve stabilize işlerinin İl Özel İdaresine ait araçlarla yapılması ile ilgili konunun 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun'unun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine.

Kemah İlçesinde yapımı devam eden Kemah Huzurevinin onarım işleri ile tefrişat işlerinin yapılabilmesi için 300.000,00 TL. ödeneğin Kemah İlçesi 2020 yılı yatırım programı ödeneğinden kesilmek üzere İl Özel İdaresi 2019 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına, söz konusu ödeneğin Kemah Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına.

İl Özel İdaresinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan Memur personel ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 36. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince görev yapan Sözleşmeli Personele 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine ve yetkili sendika veya sendikalar ile Sosyal Denge sözleşmesi imzalamak üzere Üst Yönetici Sıfatıyla İl Valisine yetki verilmesine.

İl ve İlçelerdeki İl Özel İdaresi 2019 yılı yatırım programı kapsamında içme suyu borusu, korige boru ve sosyal tesisler için gönderilen ödeneklerin yerinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti yapılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesine.

Erzincan Arıcılar Birliğinde kullanılmak üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında kurumumuza verilen malzemelerden 1200 m2 prefabrik ve iç eşyalarının verilerek Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde tahsis edilecek olan taşınmaz üzerine kurulmasına.

İl Özel İdaresi 2016 yılı yatırım programında yer alan ve ödeneği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılan, İlimiz Merkez Ürek Köyü cami onarımı işinde bulunan 25.000,00 TL.nin aynı köyün mezarlık duvarı yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına.

Merkez Ekmeli Köyü içme suyunun yetersiz olması nedeniyle bulunan yeni su kaynağından ilave su getirilmesi amacıyla yapılacak yol çalışması için İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi görevlendirilmesine.

Kemah İlçesi Konuksever Köyü eski ve yeni yerleşim arasındaki bağlantıyı sağlayan ara yolun acilen İl Özel İdaresi araçları ile kumlama işinin yapılmasına.

Refahiye İlçesi Söğütlü Köyü Ortamemiyurdu, Resuloğlu, Kardeşler Mezra yollarının İl Özel İdaresi araçları ile iyileştirme çalışmalarının yapılmasına.

İl Özel İdaresi 2019 yılı yatırım programında yer alan, İlimiz Otlukbeli İlçesi Ördekhacı Köyü Köy Konağı Bakım ve Onarım işinde bulunan 10.000,00 TL.nin aynı köyün çoban evi bakım ve onarım işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına.

İlimiz Kemaliye İlçesi Topkapı Köyü köy yolunda bulunan birkaç noktada İl Özel İdaresi araçları ile gerekli çalışmanın yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.