İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan İl Genel Meclisi ekim ayı meclis toplantıları başladı

Erzincan İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı.

Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen oturumlarda Erzincan genelinde köylerde devam eden yatırımlar projeler görüşüldü.


5 gün sürecek olan il genel meclisi toplantıları Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleştiriliyor. İlçelerde ve köylerde yapımına başlanılan ve devam eden yatırımların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların projelerin görüşüleceği toplantı da konuşan Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, ekim ayı toplantılarının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak; “Mevsim itibari ile kurum olarak köy ve ilçelerdeki çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Başarılı bir iş sezonu geçirdik. Gece gündüz demeden, çalışan yöneticilerimiz başta olmak üzere tüm personele verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik içerisinde, örnek bir çalışma gerçekleştiren meclis üyelerimiz de tüm ilçelerimizde içme suyu, altyapı ve yol gibi ihtiyaçları tamamlayarak, halkımıza daha yaşanabilir alanlar oluşturmak için çaba sarf ediyor. 2019 yılı yatırım bütçesi için önümüzdeki ay görüşmeler başlayacak. Meclis üyelerimiz köylerdeki ihtiyaçları belirleyerek, yatırım programlarını hazırlayacaklar” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.