Erzincan İl Genel Meclisi yeni başkanını seçti

İl genelinden 22 meclis üyesinin katıldığı toplantıda oy birliğiyle meclis başkanlığına AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Bekir Yıldız seçildi.

31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından il merkezi ve ilçelerden seçilen 22 İl Genel Meclisi üyesi mazbatalarını aldıktan sonra ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Meclis üyeleri arasından en yaşlı üye sıfatıyla AK Parti Erzincan İl Genel Meclisi üyesi Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturumda İl Genel Meclisi başkanı ve katip üyelerin seçimi gerçekleştirildi.

AK Parti'nin 11, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 6, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)'nin 5 üyesinin bulunduğu mecliste saygı duruşunda bulunulmasının ardından ilk olarak başkan katip üye seçimine geçildi. Gizli oylama usulü yapılan seçimde 22 meclis üyesinin tamamının oyunu alarak, İl Genel Meclis Başkanlığına Bekir Yıldız, katip üyeliklere ise Nurcan Özçelik ve Sakin Sönmez Seçildi. Ardından oturum başkanlığını üstlenen Yıldız, İl Genel Meclisi birinci ve ikinci başkan vekili seçimlerini gerçekleştirdi. Yapılan seçim sonucun da birinci başkanvekilliği görevine MHP Erzincan İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin İlter, ikinci başkanvekilliği görevine de AK Parti Otlukbeli İl Genel Meclisi üyesi Recep Gündüz seçildi. Oturumda daha sonra komisyon ve diğer birlik üyelerinin seçimi yapıldı. Toplantı sonrasında konuşan Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, birlik ve beraberlik mesajları vererek; “Kuruluşundan bugüne kadar mecliste görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi şanlı geçmişimizden güç alarak, büyük hedefleri önümüze koymak ve bu hedeflere varmak için çalışmak zamanıdır. Birbirimizi seversek, ve bu büyük işleri yapabileceğimize inanırsak aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Uzlaşmanın, hoşgörünün, birbirine tahammülün timsali olmuş büyük bir milletin temsilcileri olarak bunu başaracağımıza inancım tamdır.

Bu çatı altında sergilenecek böylesi bir tablo, şüphesiz milletimizi de mutlu kılacak, geleceğe dair ümitlerimizi her daim canlı olmasını sağlayacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sayın valimiz, sayın milletvekillerimiz, kaymakamlarımız ve tüm belediye başkanlarımız ile uyumlu çalışmaya devam edilecektir. Başta muhtarlarımız olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak, Erzincan'ımızın sorunları ve çözüm yolları araştırılacak, alınan kararlar mevcut imkanlar dahilin de derhal uygulamaya geçilecektir.

Her ay Erzincan'mızın bir sorununun il genel meclisi toplantısında sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla tartışılması sorunların yerinde tespiti, kaynaşma ve katılımın sağlanması amacıyla belirli periyotlarla ilçelerimizde gurup toplantısı yapılması en büyük arzumuzdur. Özellikle amacımız kıt olan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak olacaktır. Öncelikli ihtiyaçlar tespit edilerek, harcamaların bu esaslar doğrultusunda yapılmasına gayret edilecektir. Bu dönemde yapacağımız çalışmaların milletimizin esenliğine huzuruna ve devletimizin her yönden dana da gelişmesine katkı sağlayacağını biliyorum” diye konuştu.