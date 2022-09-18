Erzincan il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Erzincan’da genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması dahilinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Erzincan'da genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması dahilinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen uygulamada, 793 şahsın GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 334 aracın denetim ve kontrolü yapılarak; 5 araç sürücüsüne KTK 34/a, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 2.135 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 36/3-b, mahkemelerce veya Cumhuriyet Savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmaktan 7.348 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 36/3-a, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan 3.674 TL, 3 araç sürücüsüne KTK 48/5, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 5.469 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 47/1-a, trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 427 TL trafik idari para cezası uygulandı. 3 şahsa da TCK 179/3, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.