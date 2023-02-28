Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6. yardım tırını uğurladı

Bu çerçevede 6. yardım tırı Hatay'a gitmek üzere uğurlandı.

Ayni ve nakdi yardım kampanyasına veliler, öğretmenler ve öğrenciler büyük bir dayanışma ruhu ile katkı yapıyor. Bu vesile ile toplanan yardım malzemeleri ile dolu yeni bir tır daha Hatay'a uğurlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, depremden etkilenen illere bugüne kadar 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün de katıldığı yükleme işlemlerine Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri gönüllü olarak destek oldular. İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Cumhuriyet tarihinin en büyük afetlerinden olan ve 11 ili etkileyen depremle ilgili velilerin, öğrencilerin, eğitim camiasının tüm paydaşlarının göstermiş olduğu hassasiyet ve duyarlıktan dolayı müteşekkir olduğunu ifade etti.