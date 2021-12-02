Erzincan İl Özel İdaresi 2021 yatırım programı yüzde 98 gerçekleşti

Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız yaptığı açıklamasında, İl Özel İdaresinin 2021 yılı yatırım programının yüzde 98 oranında gerçekleştiğini ifade etti. Başkan Yıldız yatırım programının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “2021 yılı içerisinde meclisimizin yapmış olduğu program yüzde 98 oranında gerçekleşti. Yaptığımız programın haricinde de artı programlarımız oldu. Bil hassa asfalt çalışmalarında Erzincan genelinde ve ilçelerin tamamında rekor bir seviyede 163 kilometreye vardık. Bu çalışmalar Erzincan açısından, il özel idaresi ve meclisimiz açısından gurur vesilesidir. Köylülerimiz sulama konusunda özel idaresine geçtikten sonra büyük bir rahatlık içerisinde. Köylüye bu sulama hizmetini de meclis olarak, özel idare olarak sunmuş olduk. İnşallah çok daha verimli bir yıl geçireceğimize inanıyorum” dedi.