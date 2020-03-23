İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı dezenfekte edildi

Erzincan İl Özel İdaresi ve meclis binası odaları ve koridorları, tüm katları korona virüs salgına karşı ilaçlandı.

Özel kıyafet ve donanımlı ekipler tarafından birimlerin tüm odaları ve çalışma alanları dezenfekte edildi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ardından da ülkemize kadar gelen covid-19 korona virüse karşı Erzincan İl Özel İdaresi bünyesindeki tüm birimlerde temizlik çalışması başlatıldı. Personelin görev yaptığı her alanda gerçekleştiren genel temizliğin ardından, özel kıyafet ve donanımlı ekipler tarafından birimlerin tüm alanlar, araçlar ve ekipmanlar dezenfekte edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.