Erzincan İl Özel İdaresi sezona dualarla başladı

Erzincan İl Özel İdaresi, asfalt sezonuna Kemah ilçesine bağlı Eski Bağlar Köyü'nde dualarla başladı. Dualarla ve kurban kesimi ile başlayan çalışmalarda bu yaz gurup köy yolları başta olmak üzere altyapısı tamamlanmış, köy yollarının asfalt yapılması planlanıyor.

Bahar ayları ile birlikte köylerde yol genişletme ve düzenleme çalışmalarına başlayan Erzincan İl Özel İdaresi, altyapısı ve yolu hazır olan köylerde de sıcak asfalt çalışmasının startını verdi. Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, Kemah ilçesine bağlı Eski Bağlar Köyü'nde Kemah Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile birlikte sezonun ilk sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Köylüler tarafından büyük bir sevinçle karşılanan asfalt çalışması öncesi kurban kesildi, dualar edildi.

Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ise Doğu Anadolu bölgesinin en modern sıcak asfalt tesisine sahip olduklarını belirterek; “Köylerimizi daha modern ve yaşanabilir bir hale getirmek için, kurum olarak altyapı, içme suyu, kilit parke, sosyal tesislerle donatıyoruz. Bu sezonda eksiklikleri tamamlanan ve yol ağı genişletilerek, düzenlenen köylerimizde sıcak asfalt çalışması yapacağız. Eski Bağlar Köyü'nde startını verdiğimiz çalışmalar mevsim sonuna kadar sürecek. Dualarla ve kurban kesimi ile başladığımız sezon süresince inşallah kazasız ve belasız tamamlayacağız. Valimize, il genel meclisimize kurum yöneticilerimize, çalışanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.