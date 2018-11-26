Erzincan İl Özel İdaresi'nin 2019 Bütçesi 68 Milyon TL

Erzincan İl Özel İdaresi'nin 2019 Yılının bütçesi 68 milyon olarak belirlendi. Erzincan İl Genel Meclisi tarafından istek ve ihtiyaçlara göre belirlenen yatırım bütçesi ilçe ve köylerin, kanalizasyon, yol, içme suyu şebekeleri, sosyal tesislerin bakımı gibi yatırımlar için kullanılacak.

Erzincan İl Genel Meclisi Kasım Ayı meclis toplantıları sürüyor. Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında 2019 Yılı Yatırım ve Bütçe görüşmeleri nedeniyle yaklaşık iki haftadır devam eden toplantıların bugünkü oturumunda 2019 yılı yatırım bütçesi oluşturularak karara bağlandı. Buna göre 2019 yılı yatırım bütçesi 68 milyon TL olarak belirlendi. Meclis üyeleri ve özel idare birimleri tarafından belirlenen bütçe mecliste oy birliği ile kabul edildi. Toplantı sonunda konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, 2019 yılı yatırım bütçesinin Erzincan'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, meclis üyeleri ve özel idare yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür etti.

Tuygun, ”4 Buçuk yıla aşkın süredir, bir ve beraber olarak, tüm meclis üyelerimizin gayretleriyle, siyaset üstü güzel çalışmalara imza attık. Yeni bir seçimin arefesindeyiz. Bu yılın bütçesini de 68 milyon TL olarak oyladık. Memleketimize, milletimize ve ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun. Tabi bina KÖYDES dahil değil. Geçtiğimiz yıl da bu bütçeyi belirledik ama çeşitli kaynaklarla yaklaşık 200 milyon TL'lik yatırımımız oldu. Bu bütçenin de zaman içerinde gelen kaynaklarla ve öz gelirlerimizle daha da artıracağımızı düşünüyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun” dedi.