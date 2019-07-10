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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyon toplantısı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyon toplantısı düzenlendi.


Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında; Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda koordinasyon toplantısı düzenlendi.


Toplantıya Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ahmet Çelikkol, Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri, SGK, İŞKUR ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı temsilcileri katıldı.

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