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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köy toplantıları devam ediyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin başkanlığında oluşturulan heyet, köy toplantıları kapsamında Erzincan ili, Merkez ilçesine bağlı Bahçeliköy köyüne köy ziyareti gerçekleştirdi.


İl Müdürü Şahin, üreticilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu ve sorunların çözülmesi için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti. Daha sonra konuşmasını devam eden İl Müdürü Şahin, "Küçük arazilerden daha fazla gelir sağlamak için fasulye yetiştiriciliği, meyvecilik, sebzeciliğin ve Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönünde çalışmalarımızın yapıldığını ve bu kapsamda il, ilçe müdürlüklerimiz her zaman köylümüzün, üreticimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir" dedi.


Sohbet havasında geçen toplantının sonunda; sorulan soruların cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi.

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