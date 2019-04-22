Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden "Hijyenik Süt Üretiminde Kaliteye Giden Yol" projesi

Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince KUDAKA'ya sunulan ve onaylanan “Hijyenik Süt Üretiminde Kaliteye Giden Yol” projesi kapsamında ilçelerde eğitim verilerek hayvan yetiştiricilerine ulaşıldı.

Erzincan'ın Tercan ve Refahiye ilçeleri ile merkezde hayvan yetiştiricilerine yönelik eğitimler gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde görev yapan Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Armağan Hayırlı, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabiim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan, Doğum ve Jinekoloji Anabillim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Cengiz tarafından eğitimler verildi. Eğitimde hayvanlarda bakım ve besleme, üreme, süt hijyeni ve sağım kalitesi ile ilgili konular yer aldı.

Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Faruk Günay, eğitim veren akademisyenlere ve katılım gösteren tüm üye ve yetiştiricilere teşekkür etti.

Günay, proje kapsamında verilen eğitimin tüm yetiştiricilere faydalı olması temennisinde bulundu.