Erzincan İtfaiyesi 2 Bin 500 kişiye yangın eğitimi verdi

İtfaiye Müdürlüğü yeni tesislerine kavuştuktan sonra adeta bir eğitim merkezi olup şimdiye kadar yaklaşık 2500 kişiye “Yangın” konu başlığı altında eğitimler verdi.

20 özel ve resmi kurum, 6 eğitim kurumuna yangın konu başlığı altında hem teorik hem de uygulamalı olarak yangın tatbikatı yapan İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği 2019 yılında Erzincan'da bütün kurumlarda eğitim vermeyi planlıyor.

Yeni İtfaiye Binası İle Eğitimler Arttı

Yeni itfaiye binası yatakhaneler, dinlenme alanları, spor, eğitim ve yemek salonları, kapalı ve ısıtmalı araç park alanı ile hem personelim tüm ihtiyaçlarının karşılandığı hem de ferah ve geniş ortamıyla eğitimler için uygunluğuyla Erzincan için yapılan en önemli yatırımlardan biri oldu.

Son olarak İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından İl Jandarma Komutanlığındaki bedelli askerlere -Hava Savunma Taburu ve Genaral Mahmut Berköz Kışlasındaki Askerlere Yangın bilgisi, yangından korunma tedbirleri, söndürme maddeleri ve söndürme yöntemleri konularında teorik eğitim verilip ardından yangın tatbikatı yaptı.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Basşoy eğitimler hakkında yaptığı açıklamada, “Biz şehrin yangın güvenliğini yüksek düzeyde sağlamayı hedef aldık. Yangınlara ve afetlere karşı etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak itfaiye teşkilatının her türlü imkân ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslararası standartlara ulaştırdık. Bugün de gördüğünüz gibi afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla da uygulamalı olarak eğitim verilebilecek hem personelimiz hem de bu eğitimleri uygulayabilecek bir tesise sahibiz” dedi.