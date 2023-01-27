Erzincan itfaiyesi 2022 yılında 2 bin 533 olaya müdahale etti

İtfaiye Müdürü Sami Karakaş, 2022 yılı içerinde müdahalede bulundukları trafik kazaları, yangınlar ve diğer olaylarla ilgili olarak açıklama yaptı.

Karakaş şunları aktardı; “Erzincan İtfaiye Müdürlüğü olarak 73 personel ve 15 itfaiye aracı aynı zamanda 2 tane de kurtarma aracıyla hizmet veriyoruz. 2022 yılında toplam yaptığımız görev sayısı 2 bin 445. Bunlardan 480 tanesi direkt yangınlara müdahale, bu 480 tane yangının içerisinde 40 tane mesken yani konut yangını, 14 tane iş yeri yangını, 41 tane araç yangını ve diğer yangınlar olmak üzere müdahalede bulunduk.

İtfaiye biriminin yangınların haricinde diğer hizmetlerde var. Bunlardan 63 tanesi trafik kazalarına müdahale olmak kaydıyla toplam 2 bin 445 tane vakaya müdahale etmiştir 2022 yılı içerisinde.

Bunun yanında yine merkez itfaiyemize bağlı Çukurkuyu bölgesinde bulunan müfrezemizde de 38 tanesi yangın ve diğer hizmetler olmak üzere toplan 88 tane olaya müdahale edilmiştir. Sonuç itibari ile 2022 yılı içerisinde merkez itfaiye ve Çukurkuyu müfrezesi olmak üzere 2 bin 533 tane olaya müdahale edilmiştir.

Bizim vatandaşlarımızdan ricamız yangın veya buna benzer acil durumlarda gerekli önlem ve tedbirleri almalarını, hiçbir hemşehrimizin böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasını biz arzu etmiyoruz. Dolayısıyla zaten böyle bir şeyde söz konusu olursa acil durum gerekirse biz anında çok kısa süre içerisinde olay mahalline varıp müdahalede bulunuyoruz.”