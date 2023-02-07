Erzincan itfaiyesi enkaz altından yaşlı kadını kurtardı

Türkiye'nin Güney Doğu Anadolu fay hattında meydana gelen kırılma dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli olan ve Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya gibi ülkemizde 10 şehri etkisi altına alan ve büyük bir alanda etkisini hissettiren deprem afadına ulusal ve uluslararası düzeydeki seferberlik görevinde Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un talimatları doğrultusunda İtfaiye Müdürlüğünden on personel ile arama ve kurtarma görevi icra etmek üzere Malatya'ya sevk edilmişti.

Deprem bölgesine giden kurtarma ekibi enkaz altında kalan vatandaşlara yardıma başladı ve bir binanın enkazından yaşlı bir kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiler.