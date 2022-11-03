Erzincan JASAT ekipleri 10 faili meçhul olayın 7'sini aydınlattı

Yapılan paylaşımda ekim ayında yapılan uygulama ve denetimlerde 85 adet tarihi sikke, bin 255 paket kaçak sigara ele geçirilerek 81 kaçak göçmen ve aranması bulunan 207 kişi yakalandı. JASAT ekipleri ise 10 faili meçhul olaya müdahale edilerek, 7 olayı aydınlattı.

İl Jandarma Komutanlığınca, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, 2022 Ekim Ayı içerisinde, sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde; toplam bin 255 paket bandrolsüz sigara, 85 adet sikke ele geçirilerek 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce; 2 Yasadışı Bulunma, 1 Göçmen Kaçakçılığı (TCK-79) olayına müdahale edilerek bu olaylarda toplam 81 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Organizatörler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Yakalanan düzensiz göçmenlerden ise 2'si serbest bırakılırken 79'u sınır dışı edildi.

Suç Araştırma Tim Komutanlığınca (JASAT); 10 faili meçhul olaya müdahale edilerek, 7 olay aydınlatıldı.

Öte yandan, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 211 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu. Erzincan'da 205, farklı illerde 2 olmak üzere toplam 207 kişi de yakalandı.