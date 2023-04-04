Erzincan karanfil açacak

Erzincan'da belediye ekiplerince Dörtyol mevkiinde bulanan orta refüjlere baharlık karanfil dikimleri yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, daha yeşil bir Erzincan için baharlık karanfil dikimleri yapılıyor. Erzincan genelinde bu yıl 1 milyon adet çiçek fidesi dikimi yapılacağı bildirildi.

Dikimi yapılan çiçeklerin, belediye bünyesinde bulunan seralarda yetiştirildiği kaydedildi.