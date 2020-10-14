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Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehirde yürütülen yol bakım çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Erzincan-Kemah yolunda yol genişletme çalışmaları başladı.


Sivas-Erzincan karayoluna bağlanan Erzincan-Kemah yolu kısmında 2 bin 30 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde çalışma yapılacak. Konuya esas çalışmayla Erzincan-Kemah yolunun bahse konu kısmında 2 bin 728 ton asfalt kullanılacak. 10 günde tamamlanması planlanan toplamda 16 bin 240 m2 alanda yapılacak çalışmayla bölgede trafik akışı daha güvenli ve rahat sağlanacak.

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