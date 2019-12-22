Erzincan ki?i ba?? GSYH'da T?rkiye'de 21. s?rada

T?rkiye ?statistik Kurumu Erzurum B?lge M?d?rl???'nden al?nan verilere g?re, Erzincan ki?i ba??na d??en Gayri Safi Milli Has?la (GSYH) s?ralamas?nda T?rkiye'de 21'inci s?rada yer ald?.

T?rkiye ?statistik Kurumu (T??K) Erzurum B?lge M?d?rl??? 2018 y?l? ki?i ba??na d??en Gayri Safi Milli Has?la verilerini a??klad?. Buna g?re, Erzincan'da TL baz?nda 2017 y?l?nda ki?i ba??na GSYH 32 bin 64 TL olurken, 2018 y?l?nda 38 bin 498 TL olarak hesapland?. Dolar baz?nda ki?i ba??na GSYH 2017 y?l?nda 8 bin 789 olurken, 2018 y?l?nda 8 bin 156 dolar olarak hesapland?. Erzincan 2018 y?l?nda ki?i ba??na GSYH TL baz?nda ve ki?i ba??na GSYH dolar baz?nda T?rkiye s?ralamas?nda 21. s?rada yer ald?.

Gayrisafi Yurt ??i Has?ladan en y?ksek pay? y?zde 31 ile ?stanbul ald?

T??K Erzurum B?lge M?d?rl???'nden al?nan veriler do?rultusunda il d?zeyinde Gayrisafi Yurt ??i Has?la (GSYH) hesaplamalar?na g?re 2018 y?l?nda ?stanbul 1 trilyon 155 milyar 254 milyon TL ile en y?ksek GSYH'ye ula?t? ve toplam GSYH'den y?zde 31 pay ald?. ?stanbul'u 329 milyar 831 milyon TL ve y?zde 8,9 pay ile Ankara, 233 milyar 515 milyon TL ve y?zde 6,3 pay ile ?zmir izledi. ?l d?zeyinde GSYH s?ralamas?nda Erzurum ili 20 milyar 583 milyon TL ile 28'inci s?rada yer al?rken Erzincan ili 8 milyar 999 milyon TL ile 63'?nc? s?rada yer ald?.

13 ilin ki?i ba??na milli geliri (GSYH) T?rkiye ortalamas?n?n ?zerinde

T??K verilerine g?re 2018 y?l?na bak?ld???nda Kocaeli ki?i ba??na GSYH'de 79 bin 254 TL ile ilk s?raya yerle?ti. Kocaeli'yi, 76 bin 769 TL ile ?stanbul ve 60 bin 249 TL ile Ankara izledi. ?l d?zeyinde ki?i ba??na GSYH hesaplamalar?nda 16 bin 194 lira ile ?anl?urfa, 16 bin 68 lira ile Van ve 15 bin 121 lira ile A?r? son ?? s?rada yer ald?. Ki?i ba??na GSYH 2018'de 13 il i?in T?rkiye ortalamas?n?n ?zerinde ger?ekle?ti.