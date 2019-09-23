Erzincan Kızılay Kan Bağış Merkezinden Rektör Levent'e ziyaret

Ertuğrul Erdemir, Türk Kızılay'ı Doğu Anadolu Bölge Planlama Sorumlusu Fuat Gülnahar, Türk Kızılay'ı Erzincan Kan Bağışçısı Kazanma Uzmanı Neslihan Kartal ve Genç Kızılay Erzincan İl Başkanı Sevnur Karakaya, Erzincan Kan Bağış Merkezi tarafından sürdürülen faaliyetlere yönelik destekleri kapsamında Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette ekip, geçtiğimiz günlerde Rektörlük binasında yapılan kan bağışı ve 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında üniversitenin Yalnızbağ Yerleşkesinde yapılması planlanan kan bağış faaliyeti hakkında Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i bilgilendirerek kan bağışı kampanyasında şimdiye kadar sağlanan destekler adına teşekkür etti.