Erzincan konut satışında 69. sırada yer aldı

Erzincan'da 2019 Mart ayında 149 konut satıldı.

TÜİK' ten alınan bilgilere göre; 2019 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %10,2 azalarak 149 konut satıldı. Konut satışlarında, İstanbul 19 Bin 140 konut satışı ve %18,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 Bin 619 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 6366 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Bayburt oldu. 2019 Mart ayında Erzincan 149 konut satışı ile 69. sırada yer aldı.

Konut satışlarında 44 163 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 azalarak 44 Bin 163 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %42 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8453 konut satışı ve %19,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3553 konut satışı ile Ankara ve 2884 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 60 Bin 883 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 artış göstererek 60 Bin 883 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 Bin 687 konut satışı ve %17,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %55,8 oldu. Ankara 7066 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3506 konut satışı ile Antalya izledi.