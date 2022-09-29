Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Emzirme Danışmanlığı Polikliniği kuruldu

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Laktasyon/ Relaktasyon Polikliniği hizmet vermeye başladı. Hafta içi her gün 08.00 ila 16.00 saatleri arasında ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek olan Laktasyon/Relaktasyon Polikliniğinin amacı; anne adaylarının anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendirilmesi, bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilerek, emzirmenin uygun tamamlayıcı beslenmeyle beraber 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesinin sağlanması, bu süreçte annelerin desteklenmesi ile birlikte sağlıklı bireyler, sağlıklı aileler ve sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunabilmek.

Bebeklerin aile hekimlikleri ve çocuk hekimleri tarafından muayene edilerek emzirme desteğine ihtiyacı olan anne ve bebekler, Laktasyon/Relaktasyon Polikliniğine yönlendirilir.

İşe başladıktan sonra emzirmeyi sürdürmek isteyen, meme reddi yaşayan, meme ve meme başı problemi olan (meme apsesi, çökük meme, tıkalı meme, mastit vs.) bebeğinde yarık damak-dudak sorunu olan, down sendromlu bebeği olan, tamamlayıcı beslenme eğitimi almak isteyen, emzirmeye farklı sebeplerden dolayı ara vermiş ve tekrar emzirmek isteyen, süt arttırma yöntemlerini öğrenmek isteyen, sütünün yetmediğini düşünen anneler, anne sütü alma çağındaki bebek evlat edinmiş ve bebeği emzirmek isteyen aileler, doğum öncesi eğitim almak isteyen gebeler telefonla arayarak randevu ile emzirme polikliniğine başvurabiliyor.

Poliklinikte verilen danışmanlık hizmetleri ise şu şekilde;

Etkin ve doğru emzirme yöntemleri, meme ve meme başı sorunları (düz meme, meme apsesi, çökük meme, mastit, memede hassasiyet),

meme reddi, süt arttırma yöntemleri, süt sağma yöntemleri (elle sağma/makine ile sağma)