Erzincan merkezde asfalt çalışmaları devam ediyor

Şehir genelinde asfalt çalışmaları gece-gündüz devam ediyor.

Erzincan Belediyesi sıcak asfalt çalışmasına hız verdi. Şehirde asfaltsız mahalle ve sokak bırakmamakta kararlı olan Erzincan Belediyesi, gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan yeni imar yolları açılırken, diğer yandan açılan imar yollarında asfalt kaplama ve sıcak asfalt çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Yol bakım ve asfalt çalışmalarına gece gündüz devam eden Belediye ekipleri tarafından, Yunus Emre Mahallesinde gece geç saatlere kadar asfalt serimi gerçekleştirildi.

Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Sezonun sonuna yaklaşırken, çalışmalarımıza hız verdik. Ekiplerimiz sabah erkenden, gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor. Erzincan'da asfalt çalışması gerçekleştirmediğimiz tek bir cadde ve sokağın kalmamasını hedefliyoruz. Gece geç saatlere kadar görevinin başında olan tüm personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.