Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan merkezli İstanbul ve Trabzon'da da düzenlenen eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma dahilinde Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Konuya ilişkin Erzincan Emniyetinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ilimizde çatışma bölgeleri ile bağlantılı DEAŞ Terör Örgütü üyelerinin tespiti ve eylemlerinin deşifresi ile taban kazanma, yeni eleman temini ve propaganda faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; Erzincan merkezli 3 ilde yapılan “Şehit Polis Memuru Cemalettin TOPÇU” operasyonunda toplamda 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Ayrıca şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda; çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ile 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ile toplamda 11 fişek ele geçirilmiştir. Terör Örgütleri ile mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir.”