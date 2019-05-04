Erzincan Milli takıma sporcu vermeye devam ediyor

Son olarak 2 sporcu daha Badminton Milli Takımına girmeye hak kazandı. Badminton da Türkiye,Avrupa,Balkan Şampiyonları çıkaran Erzincan son olarak 17 yaş grubunda Badminton Milli Takımına 2 sporcu vererek yeni bir başarıya daha imza attı. Ankara da yapılan 17 yaş milli takım seçmelerinde Emirhan Budak ve Samet Özdemir bütün rakiplerini yenerek Milli Takıma girmeyi basardılar. Budak ve Özdemir Sırbistan ve Hırvatistan da yapılacak turnuvalarda Türkiye'yi temsil edecekler.Milli Takım Antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin gözetiminde çalışan sporcular hedeflerini Türkiye'ye madalyalar kazandırmak olarak açıkladılar.