İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan Motosiklet Kulübü 7. yaşını kutladı

Erzincan Motosiklet Kulübü, kuruluşunun 7.

yılını kulüp üyelerinin yoğun katılımı ile pasta keserek kutladı.


Erzincan'da bulunan 125 üyesi ile bölgenin en büyük ve etkili motosiklet kulübü olan Erzincan Motosiklet Kulübü kuruluşunun 7'inci yılını yoğun katılım ile kutladı. Dernek üyelerinin ve davetlilerin katıldığı kuruluş yıl dönümü etkinliğinde bir araya gelen motosiklet tutkunları pasta kesti. Erzincan'da motosiklet eğitimleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerde önemli derecede etkisi olan aynı zamanda düzenlenen motosiklet turları ve motosiklet festivallerine katılımı ile Erzincan'ın tarihi ve turistik başta olmak üzere misafirperverliği ile de adını duyuran Moto24 Kulübü, 7'inci yaşında faaliyetlerini artırarak etkinliklerini aralıksız olarak sürdürüyor.


Ordu Caddesi'nde bulunan kulüp binasında düzenlenen kuruluş yıl dönümü etkinliğiyle ilgili bilgiler veren Erzincan Motosiklet Kulübü Başkanı Serkan Akpınar, “125 üyesiyle motosiklet camiasında kulübümüz önemli bir yere sahiptir. Kuruluşunun 7'inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Erzincan başta olmak üzere çevre illerden de üyelerinin bulunduğu kulübümüz sosyal kültürel faaliyetler başta olmak üzere birçok etkinlik ile motosiklet severleri birlik ve beraberlik içerisinde aynı çatı altında toplanıyor. En önemlisi bilinçli motosiklet kullanmaktır. Olası motosiklet kazalarının önüne geçmenin çabası içerisindeyiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.