Erzincan narkotik ekipleri tarihe geçti

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Erzurum-Erzincan karayolu uygulama noktasında yürütülen denetimlerde 3 gün önce ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroini bularak dikkatleri üzerine çekti.

Ekipler, yürüttükleri denetimlerde Van'dan İstanbul'a gitmekte olan bir tırı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan evrak incelemelerinin ardından narkotik dedektör köpeği “Odin” ile tırın dorsesinde arama yaptıran ekipler, kuyruk yağlarının içerisine gizlenmiş vaziyette bir ton 271 kilogram eroin maddesi ele geçirdi.

Ekiplerin dikkatli ve titiz çalışması sonucu ele geçirilen eroinin bulunmasına destek veren 4 yaşındaki "Belçika kurdu" cinsindeki erkek köpeğin, 4 yıldır emniyet teşkilatında birçok başarıya imza attığı öğrenildi.

Odin'in eğitmeni olan polis memuru Muhammet Oğuz Alan, her yavru köpeğin görev köpeği olamayacağını belirterek, köpeklerin gerekli testlerden geçtiği takdirde narkotik, bomba, ceset, iz takip branşlarında ayrıldıklarını kaydetti.

Operasyonda polis ekiplerinin şüphelendikleri tırı uygulama alanına alarak, üzerinde inceleme yaptıklarını bildiren Alan, polis ekiplerinin özverili çalışması sonucu yağ içerisine zulalanmış eroinlerin ele geçirildiğini söyledi.

Öte yandan tır kabininde yakalanan H.Ç, R.Y. ile S.Y. isimli şahısların yanı sıra konuyla ilgili 2 şahsın daha gözaltına alındığı ve soruşturmalarının sürdüğü öğrenildi.