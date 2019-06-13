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Erzincan nüfusunun yüzde 9, 38'i üniversiteli

Türkiye’de iller bazında üniversite öğrenci sayılarının il nüfuslarına oranı (2017-2018) açıklandı.

Türkiye'de iller bazında üniversite öğrenci sayılarının il nüfuslarına oranı (2017-2018) açıklandı. Buna göre Erzincan nüfusunun yüzde 9,38'ini üniversiteliler oluşturdu.


Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı istatistiklerine göre Türkiye'de üniversitelerde önlisans, lisan, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün ve ikinci öğretime kayıtlı toplam öğrenci sayısı 3.887.682 olduğu açıklandı. Üniversite öğrenci sayıları verileri YÖK'ün 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı istatistiklerinden alındı. Nüfus verilerinde ise TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri kullanıldı. Haritaya göre Türkiye'de il nüfusları içinde oransal olarak en fazla öğrenci oranına sahip olan il yüzde 20,07 ile Karabük oldu. Karabük'te her 100 kişilik nüfus için 20 öğrenci düşerken, oransal olarak ikinci sırada olan il yüzde 18,68 ile Isparta oldu. Kırıkkale'nin oranı yüzde 13,51, Bayburt'un oranı yüzde 13,11 olurken, Erzincan'ın 9, 38, Eskişehir'in oranı yüzde 8,29, Ankara'nın oranı yüzde 5,30; İstanbul'un oranı yüzde 5,07 ve İzmir'in oranı yüzde 4,03 olarak belirlendi.

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