Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün; Erzincan'da Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı, İl Müdürü Murat Şahin Başkanlığında TKDK İl Koordinatörlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, TKDK Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş, STK temsilcileri, sera yatırımcıları, özel sektör temsilcileri bir araya gelerek Erzincan'da örtü altı sebze yetiştiriciliğinin dünü, bugünü ve yarını ile mevcut sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Erzincan'da örtü altı sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personellerince hazırlanan "Erzincan İlinin Genel, Tarımsal ve Örtü Altı Yetiştiriciliği Verileri"ni içeren brifingin sunumu yapıldı. Sunumun ardından söz alan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin seracılığın geliştirilmesi noktasında çalışmaların artarak sürdürüleceğini belirterek "Erzincan'da 2016 yılında 34 işletmeyle 90 dekar olan sera alanının günümüzde 300 dekara yaklaştığını söyledi."

Erzincan´ın örtü altı sebze yetiştiriciliğine dikkat çeken İl Müdürü Şahin; "Örtü altı sebzeciliğindeki sorunların çözümü ve ilimizin tarımsal potansiyelini artırmak için çiftçisiyle, üreticisiyle, girişimcisiyle herkes uzmanlık alanındaki bilgilerini doğru bir şekilde paylaşarak, kamu yararına projeler üretmeyi hedef edinirse, Erzincan örtü altı sebze yetiştiriciliğinde bölgesinde söz sahibi olacak" diye konuştu.

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi, çözüm önerileri ve bilgilendirmeler yapılarak, soru-cevap şeklinde değerlendirilmesi ile sona erdi.