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Erzincan OSB'deki fabrikada iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) çatı, cephe ve yalıtım sistemleri üretimi gerçekleştirilen fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çatı, cephe ve yalıtım sistemleri üretimi gerçekleştirilen fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.


Olay, dün öğle saatlerinde Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikada çalışan iki çocuk babası Çetin Çataltepe'nin kafası presli üretim yapan makineye sıkıştı. Çataltepe, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, savcının incelemesi ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Çetin Çataltepe'nin cenazesi bugün Ulalar mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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