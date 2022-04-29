Erzincan Otogarı'nda bayram hareketliliği

Erzincan'da vatandaşlar, bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek amacıyla otogara akın etti. Fimalar şehirler arası sefer sayısını artırdı.

Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram yoğunluğu başladı. Ramazan Bayramı'nı aile ve yakınlarıyla geçirmek isteyen vatandaşlar, memleketlerine gidebilmek için şehirler arası otobüs terminaline akın etti. Otobüs firmaları ise yoğunluktan dolayı yolcuların mağdur olmaması için ek seferler düzenledi.

Otobüs firması yetkilileri her ilde otogarlarda bayram yoğunluğunun olduğunu belirterek, tatiline çıkacak olan vatandaşların biletlerini erkenden alması gerektiğine dikkat çekerek, yolculuğa çıkmadan bir hafta öncesinden biletlerin alınması gerektiğini vurguladı. Tatil planlarını önceden yapan vatandaşlar biletlerini internet üzerinden alırken, son dakikada tatil planı yapanlar bilet bulamakta zorlandı. Ramazan Bayramı tatili süresince yoğunluğun devam edeceği öğrenilirken, otobüs firmaları tarafından ek seferlerin artırılacağı bildirildi. Yolculuğa çıkan vatandaşlar ise bilet fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirterek, “Önceden bu paralarla uçaktan gidiş dönüş bilet alınıyordu. İnşallah önümüzde ki süreçte fiyatlarda daha fazla artış yaşanmaz. Özellikle bayram tatili süresini memleketlerinde geçirmek isteyen öğrenciler çok zor duruma düşebilir” diye konuştu.