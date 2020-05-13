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Erzincan parkları 39 gün sonra çocuk sesleriyle şenlendi

Erzincan’da 14 yaş altı çocuklar yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 39 gün sonra sokağa çıktı.

Erzincan'da 14 yaş altı çocuklar yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 39 gün sonra sokağa çıktı.


Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan yasağın ardından 0-14 yaş arası çocuklara bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'de başlayan izinle çocuklar günler sonra sokağa çıktı. Erzincan'da da dışarı çıkmanın heyecanını yaşayan çocuklar, maskelerini takıp parklara akın ederek güzel havanın tadını çıkardı.



"Çocuklarımız çok mutlu oldu"


Çocuklarıyla güneşli havanın tadını çıkaran aileler, “Çok uzun zaman sonra yasağın ardından dışarı çıktık. Çocuklarımız yaklaşık 39 gündür dışarı çıkmıyordu. Havaların da güzelleşmesiyle iyi oldu bu. Parka geldik çocuklarımız güneşli havanın tadını oyunlar oynayarak çıkarıyor. Çocuklarımız da biz de mutlu olduk” dediler.

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