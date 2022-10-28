Erzincan polisi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü ekipleri semt pazarında, çay ocakları ve kahvehanelerde vatandaşlara telefon dolandırıcılığı ve evden hırsızlık konularında bilgilendirme yaparak broşür dağıttılar.

Yapılan uyarılarda şu bilgilere yer verildi:

“Sizin huzur ve refahınızı sağlamak için kolluk kuvvetlerinin aldığı tedbirlere ek olarak sizler de küçük önlemlerle hırsızlığın oluşmasını engelleyebilir, mağduriyetin önüne geçebilirsiniz. Yeterli aydınlatma kullanarak bahçe ve bina girişlerine hatta ağaçlara dahi sensörlü lamba takabilirsiniz.

Hırsızın binaya kolayca girmesine yardımcı olacak sandalye, merdiven ya da çöp bidonu gibi eşyaları ortadan kaldırabilirsiniz.

Binanızın dışarıdan bakılınca rahatlıkla görülebilecek alanlarında, bahçe ve balkonlarında hırsızların dikkatini çekebilecek bahçe mobilyaları, lüks ve değerli eşyaları bırakmamalı bunları gizlemelisiniz.

Çelik kapı, demir parmaklık, kamera, alarm sistemleri gibi fiziki güvenlik önlemlerinin yanında caydırıcı maksatla evden çıkarken bir adet lambayı açık bırakabilirsiniz.

Hırsızın girildiğinin tespit edilmesi halinde olayı en kısa zamanda güvenlik güçlerine bildirmeli, iz ve delillerin kaybolmaması için hiçbir şeye dokunmadan kolluk kuvvetlerinin olay yerine gelmesini beklemelisiniz.”