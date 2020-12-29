İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan polisinden broşürlü bilgilendirme

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, telefon ve internet dolandırıcılığı, 155 Polis hattının etkin kullanımı, korona virüsle mücadele kapsamında; sosyal mesafe ve maske kullanımı konularının içeriklerinin yer aldığı broşürler dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, halka sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, verilen hizmet memnuniyetinin yükseltilmesi ve güvenli yaşama toplumun bütün kesimlerinin katılmasının sağlanması amacı ile vatandaşların yoğun bulunduğu pazaryerleri ve Cumhuriyet Meydanında telefon ve internet dolandırıcılığı, 155 Polis hattının etkin kullanımı, korona virüsle mücadele kapsamında; sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında broşür dağıtılarak, bilgilendirme yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.