Erzincan polisinden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı

Erzincan'da Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince; "Evden hırsızlık, araçtan hırsızlık ve dolandırıcılık" konularında vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, iş yerinden, evden, otodan, açıktan hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.

“İşyerinden hırsızlık suçuna karşı alınacak tedbirler”

İşyeri giriş kapılarının ve muhtemel girilebilecek pencerelerin herhangi bir cisimle veya zorlamayla açılamayacak şekilde güçlendirilmesi,

Hırsızlık olaylarına karşı tüm görevlilerin gerekli titizliği göstermelerinin sağlanması, işyerini son kapatan kişinin gerekli incelemeleri yaptıktan sonra işyerini kapatıp ayrılmasının sağlanması,

İşyerinin yapısı müsaitse, mutlaka kepenk yaptırılması,

Bina çatı kapılarının devamlı surette kilitli tutulması,

Güvenlik kamerası ve alarm takılması,

İşyerleri kapatıldığında para ve diğer değerli eşyaların çelik kasa içinde veya başka yerlerde bulundurulmaması,

Özel güvenlik personeli istihdamının sağlanması,

Hırsızlık olaylarına karşı çalışanların bilgilendirilmesi,

Hırsızlık olayı meydana gelmiş ise olay yeri muhafaza altına alınarak 112 Acil Çağrı Hattına bilgi verilmesi,

“İkametten hırsızlık suçuna karşı alınacak tedbirler”

Evlerin birinci ve ikinci katlarındaki balkon kapısı ve pencerelerinin sağlam demir parmaklıklı olması,

Evinizi geceleri kısa süreli terk edeceğiniz zaman bir lambanın yanık bırakılması,

Apartman giriş kapılarının dışarıdan aydınlatılması, yanmayan sokak lambalarının ilgili kuruma bildirilmesi,

Apartman sakinleri, yönetici ve özellikle kapıcının apartmana giren çıkan yabancılara karşı duyarlı olması,

Kıymetli eşyaların mutlaka evde bulundurulması gerekiyorsa evin değişik yerlerine parçalar halinde saklanması,

Uzun süreli bir yere gidildiğinde posta kutusunun komşu veya bir tanıdık vasıtasıyla boşaltılması,

Yeni bir eve taşındığınızda evle ilişkisi olan bazı kişilerde hâlâ evin anahtarlarının olması ihtimaline karşın mutlaka kilitlerin tamamının değiştirilmesi,

Eğer evinizi satmayı düşünüyorsanız, her gelene evinizi gezdirmek yerine bir Emlakçıyla irtibat kurarak sadece evinizi gerçekten alabilme ihtimali olan kişilere evinizin gezdirilmesi,

Daire Kapılarının çelik kapı olmasına özen gösterilmesi,

Apartman sakinlerinin birbirlerini uyarmak, apartman güvenliği hususunda görüşmek amacıyla telefon numaralarının bulundurulması,

Zilinizi çalıp makul olmayan bir sebeple içeri girmek isteyen yabancılara apartman kapısının açılmaması, mümkünse güvenlik kamerası kurdurulması,

Hırsızlık olayı meydana gelmiş ise olay yeri muhafaza altına alınarak 112 Acil Çağrı Hattına bilgi verilmesi,

“Otodan hırsızlık suçuna karşı alınacak tedbirler”

Otoparklara veya iyi aydınlatılmış yerlere bırakmaya özen gösterilmesi,

Araç park edildiğinde, ruhsat ve diğer belgeler ile değerli eşyalar araçta bırakılmaması,

Eşyaların dışarıdan bakıldığında görülmeyecek şekilde araç içerisine yerleştirilmesi,

Yolculuk esnasında bile aracın kapılarının kilitli tutulması,

Otopark görevlisi olduğundan emin olunmayan kişilere aracın teslim edilmemesi,

Yüklü miktarda para ile tapu, noter, banka, döviz bürosu, kuyumcu ve benzeri yerlerde yapılacak işlemlerde dikkatli olunması, bu işlemler gerçekleştirirken yanınızda mümkün olduğu sürece tanıdık birisinin bulundurulması,

Para veya ziynet eşyalarının aracın gözle görülen kısımlarında bulundurulmaması,

Araçta para ve ziynet eşyası taşınması durumunda, kısa süreli de olsa aracın terk edilmemesi,

Trafik kazasına karışmanıza sebebiyet vererek sizi durdurmak isteyen kişilere karşı duyarlı olunması, kaza arıza vb. durumlarda araçtan inmek gerekiyorsa kesinlikle etraf kontrol edilmeli ve mutlaka araç kapılarının kilitlenmesi,

Hırsızlık olayı meydana gelmiş ise olay yeri muhafaza altına alınarak 112 Acil Çağrı Hattına bilgi verilmesi.