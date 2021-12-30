Erzincan polisinden huzur uygulaması

Bu kapsamında “Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması” adı altında çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde uygulanan Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında ilgili birimlerin sorumluluk sahalarında gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor. Polis ekipleri tarafından terör, asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, Erzincan'da metruk bina, trafik kontrolü, servis araçları kontrolü, işyerleri denetimi, park bahçe denetimi yapıldı.

Bu kapsamda, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı bağlı 8 ekip 18 personel ile yapılan uygulama ve denetimler kapsamında 259 şahıs sorgulanarak, 21 işyeri, 1 AVM ve 22 metruk bina kontrol edildi. Alınan bilgilere göre, yapılan uygulamalar ve denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, uygulamaların zaman zaman devam edeceği bildirildi.