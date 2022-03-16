Erzincan polisinden huzur uygulaması

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 20 ekip ve 48 personelin katılımı ile il merkezinde yapılan uygulamada; 9 internet kafe-oyun salonu, 15 kıraathane, 7 kafe ve açık alkol sunumu yapan umuma açık yer kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı bir olumsuzluk tespit edilmezken denetimler esnasında 581 şahıs sorgulanarak, yoklama kaçağı olarak aranan 2 kişiye gerekli işlemler yapıldı.